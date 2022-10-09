Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

09.10.2022 20:53
Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada  2 kişi yaralandı.

Kaza, Ortaca Dikmekavak Mahallesi Kemal Şahin Bulvar'ında meydana geldi. Bahadır Bahar yönetimindeki 34 ZL 9840 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalında ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Bahadır Bahar ile Şernaz Bulut, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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Muğla gündem haberleri | Muğla'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Muğla gündem haberleri | Muğla'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Kemal Şahin, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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