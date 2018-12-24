Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 1'i Çocuk, 3 Yaralı
1 saat önce
OSMANİYE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
OSMANİYE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Olay, Osmaniye
'ye bağlı Orhaniye
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Balaban
idaresindeki 34 ADF 494 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD
), bağlı ekipleri geldi. Ekipler araç içinde Adem Balaban, eşi Cennet Balaban, kızı Melek Seda Balaban'ı kurtardı. Yaralılar, ilk müdahalenini ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:54 Kaynak: DHA
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