Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına düşen otomobildeki Yasemin Nacar (32) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Yaprak (38) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Sürücü Yaprak, kanaldan kendi imkanlarıyla çıkarken, araçtaki Yasemin Nacar akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanala giren itfaiyenin dalgıçları Yasemin Nacar'ın cesedine ulaştı. Düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Nacar'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.