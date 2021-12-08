OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 1 YARALI - Son Dakika

OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 1 YARALI

KAYSERİ'de, içi boş sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, içi boş sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesinde meydana geldi. A.C.H. yönetimindeki 38 EG 056 plakalı otomobil, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu koruma demirlerine çarparak, içi boş sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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