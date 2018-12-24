Son Dakika Haberleri: Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı

21 dakika önce

Osmaniye'de sulama kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı, System.String[]
Osmaniye'de sulama kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Orhaniye köyünde Adem Balaban'ın kullandığı 34 ADF 494 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaralanan sürücü ile birlikte eşi Cennet Çetin Balaban ve kızı Melek Seda Balaban'ı araçtan çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cennet Çetin Balaban'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:05 Kaynak: İHA

Orhaniye, Osmaniye, Balaban, 3. Sayfa
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