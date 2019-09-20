Son Dakika Haberleri: Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü
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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

41 dakika önce

Konya'nın Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, System.String[]

Konya'nın Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaya idaresindeki 42 RF 776 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Arife Kaya kendi imkanları araçtan çıkarak kurtulurken, sürücü Hasan Kaya çıkamayarak hayatını hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı sulama kanalından çıkardı. Daha sonra sürücü Kaya'nın cansız bedeni araç içerisinden çıkartılarak otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ahırlı, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
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