Son Dakika Haberleri: Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

57 dakika önce

Malatya'da sulama kanalına uçan otomobildeki sürücü yaralandı.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı, System.String[]
Malatya'da sulama kanalına uçan otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, daha önce de sık sık kazaların yaşandığı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 44 LS 897 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken araçta da maddi hasar meydana geldi. - MALATYA
Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı
FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI Bursa Orhangazi'de zincirleme kaza: 1'i ağır 18 yaralı E-5 Karayolu'nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:49:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]