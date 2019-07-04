Son Dakika Haberleri: Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
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Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

1 saat önce

Adana'da bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı, System.String[]
Adana'da bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı Kaza, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerindeki Sarıçam deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan B. yönetimindeki 01 R 6141 plakalı otomobil, boş sulama kanalına düştü. Takla atarak durabilen otomobili gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. Yolcu konumundaki Eyüp B. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, sürücü Gökhan B. olay yerine gelen Cankur ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Gökhan B. ile Eyüp B., 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
(Rüşan Anıl Atar - Serkan Çetinkaya/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
Adana, Güncel
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