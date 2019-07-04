Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
1 saat önce
Adana'da bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
'da bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı Kaza, merkez Sarıçam
ilçesi Sezai Karakoç
Bulvarı üzerindeki Sarıçam deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan B. yönetimindeki 01 R 6141 plakalı otomobil, boş sulama kanalına düştü. Takla atarak durabilen otomobili gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. Yolcu konumundaki Eyüp
B. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, sürücü Gökhan B. olay yerine gelen Cankur ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Gökhan B. ile Eyüp B., 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
(Rüşan Anıl Atar - Serkan
Çetinkaya/İHA)
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