Edinilen bilgiye göre, Ortaca Dikmekavak Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı üzerinde bir aracın sulama kanalına uçtuğu bilgisi sonrası olay yerien Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekipleri, jandarma ve ambulans sevk edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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