Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

09.10.2022 17:44
Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca Dikmekavak Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı üzerinde bir aracın sulama kanalına uçtuğu bilgisi sonrası olay yerien Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekipleri, jandarma ve ambulans sevk edildi.

34 ZL 9840 plakalı aracın sulama kanalına düşmesi sonrası Bahadır Bahar ve Şernaz Bulut yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından 112 ambulans ekiplerine teslime edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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