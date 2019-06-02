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Otomobil sulama kanalına uçtu

33 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçtu.

Otomobil sulama kanalına uçtu, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücüsü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Silifke Kapalı Cezaevi yönünden Silifke kent merkezi istikametine giden Zekeriya Günöz yönetimindeki 33 RF 855 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu. Kanalın etrafındaki tel örgüleri parçalayarak kanala düşen otomobilin sürücüsü Günöz, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Silifke'deki bir özel hastaneye götürdü.

Yaralı Zekeriya Günöz'ün yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı bildirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
İtfaiye, Mersin, Silifke, 3. Sayfa
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