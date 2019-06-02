Otomobil sulama kanalına uçtu
33 dakika önce
Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçtu.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
'in Silifke
ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücüsü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Silifke Kapalı Cezaevi yönünden Silifke kent merkezi istikametine giden Zekeriya Günöz yönetimindeki 33 RF
855 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu. Kanalın etrafındaki tel örgüleri parçalayarak kanala düşen otomobilin sürücüsü Günöz, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi
Silifke İtfaiye
Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Silifke'deki bir özel hastaneye götürdü.
Yaralı Zekeriya Günöz'ün yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı bildirildi. - MERSİN
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