Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı

ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalının beton bariyerine çarptı.

ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalının beton bariyerine çarptı. Kanala düşmeye ramak kala duran otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde İkitepe köy yolunda meydana geldi. Erhan Karabulut yönetimindeki 23 AAH 274 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalının beton bariyerine çarptı. Sulama kanalına yuvarlanmaya az bir mesafe kala duran ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Karabulut ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılar, acil servislerde tedaviye alınırken, jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı "Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu

Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü

3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?

Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt

YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor

Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı

Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu