Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (3)

SALDIRI EŞİNİN AİLESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Deniz B.?nin, seyir halindeki otomobilin içinden açılan ateş sonucu değil, dışarıdan tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Deniz B.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi M.B.?nin anne ve babasının oturduğu evin önüne otomobiliyle geldiği, bu sırada eşinin bir akrabası olduğu belirlenen ve kimliği açıklanmayan 19 yaşındaki erkek şüpheli tarafından tüfekle Deniz B.'nin otomobiline ateş açıldığı belirlendi. Otomobiliyle kaçmaya çalışan Deniz B.?nin kurşunların hedefi olduğu kaydedildi. Olayın ardından kaçan saldırgan ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aynı soruşturmada daha önce gözaltına alınan M.B.?nin de ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Manavgat'ta, Deniz B.?nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Benzerine film senaryolarında rastlanabilecek görüntülerde Deniz B.?nin eşinin ailesinin oturduğu evin önüne gelip durduğu sırada, eşinin araca doğru yaklaştığı, hemen arkasından da araca doğru yaklaşan bir erkek şüphelinin elindeki tüfekle ateş etmeye başladığı yer aldı. Açılan ateşin ardından Deniz B.?nin otomobiliyle kaçmaya çalıştığı, saldırganın ise aracın arkasından birkaç el daha ateş attığı görüldü. Deniz B.?nin bulunduğu otomobilin bir süre ilerledikten sonra bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durduğu anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, Deniz B.?nin eşi M.B.?nin ise tüfeği eline alıp, otomobilin yanına geldiği görüntülerde yer aldı.