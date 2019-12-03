Son Dakika Haberleri: Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2)
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Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2)

6 saat önce

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜEşi Deniz B.'yi öldürmek suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan M.B. (24) sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2), System.String[]

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Eşi Deniz B.'yi öldürmek suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan M.B. (24) sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Üzerinde 'Bye, see you later' yazılı bir tişört bulunan M.B. hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye hareket etti. Polisin güçlükle araca bindirdiği M.B., merkeze götürüldü.


Manavgat Devlet Hastanesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:16 Kaynak: DHA
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