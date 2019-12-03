Son Dakika › Güncel › Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2) - Son Dakika
Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2)
6 saat önce
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜEşi Deniz B.'yi öldürmek suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan M.B. (24) sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:16 Kaynak: DHA
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Eşi Deniz B.'yi öldürmek suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan M.B. (24) sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Üzerinde 'Bye, see you later' yazılı bir tişört bulunan M.B. hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye hareket etti. Polisin güçlükle araca bindirdiği M.B., merkeze götürüldü.
Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş Ortalığı birbirine kattılar! Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi