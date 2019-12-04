Son Dakika Haberleri: Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (3)
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Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (3)

6 saat önce

SALDIRI EŞİNİN AİLESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİAntalya'nın Manavgat ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Deniz B.'nin, seyir halindeki otomobilin içinden açılan ateş sonucu değil, dışarıdan tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (3), System.String[]

SALDIRI EŞİNİN AİLESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Deniz B.'nin, seyir halindeki otomobilin içinden açılan ateş sonucu değil, dışarıdan tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Deniz B.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi M.B.'nin anne ve babasının oturduğu evin önüne otomobiliyle geldiği, bu sırada eşinin bir akrabası olduğu belirlenen ve kimliği açıklanmayan 19 yaşındaki erkek şüpheli tarafından tüfekle Deniz B.'nin otomobiline ateş açıldığı belirlendi. Otomobiliyle kaçmaya çalışan Deniz B.'nin kurşunların hedefi olduğu kaydedildi. Olayın ardından kaçan saldırgan ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aynı soruşturmada daha önce gözaltına alınan M.B.'nin de ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.


Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
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