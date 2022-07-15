OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 2 KADINA ÇARPTIKTAN SONRA KAZA YERİNDEN KAÇTI - Son Dakika
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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 2 KADINA ÇARPTIKTAN SONRA KAZA YERİNDEN KAÇTI

15.07.2022 01:52

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetiği otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetiği otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. 1'i ağır 2 kadının yaralandığı kaza sonra otomobil sürücüsü aracını terk ederek kaçtı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara Bulvarı Çubuk girişinde meydana geldi. Ankara'dan Çubuk istikametine seyir halinde olan C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsü C.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, EGO otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI

Çevrede bulunanlar çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenerek yerde yatan kadınlara yardım etmeye çalışırken, otomobil sürücüsü C.K. ise aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Polis, olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

YORUMLAR
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KAZA SONRASI ALEV ALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTARILDI KAZA SONRASI ALEV ALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTARILDI Feci kaza kamerada...Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Feci kaza kamerada...Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 2 KADINA ÇARPTIKTAN SONRA KAZA YERİNDEN KAÇTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 2 KADINA ÇARPTIKTAN SONRA KAZA YERİNDEN KAÇTI - Son Dakika
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