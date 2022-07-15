Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara Bulvarı Çubuk girişinde meydana geldi. Ankara'dan Çubuk istikametine seyir halinde olan C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsü C.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, EGO otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 2 KADINA ÇARPTIKTAN SONRA KAZA YERİNDEN KAÇTI - Son Dakika

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