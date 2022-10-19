Otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı - Son Dakika
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Otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı

19.10.2022 09:59
Otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum - Turgutreis karayolunda seyreden Rüştü Onural idaresindeki 48 ABL 027 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağ tarafındaki kaldırıma çarpan otomobil devrildi. Kazada otomobilden dışarı fırlayan sürücü, araç ile asfalt arasına sıkıştı. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi kaza yerine geldi. Vatandaşların da yardımıyla sürücü araçtan çıkarılarak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bodrum Bölge Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı - Son Dakika

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