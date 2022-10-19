Kaza, Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum - Turgutreis karayolunda seyreden Rüştü Onural idaresindeki 48 ABL 027 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağ tarafındaki kaldırıma çarpan otomobil devrildi. Kazada otomobilden dışarı fırlayan sürücü, araç ile asfalt arasına sıkıştı. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi kaza yerine geldi. Vatandaşların da yardımıyla sürücü araçtan çıkarılarak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bodrum Bölge Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.

Kaynak: İHA

Tragger, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı - Son Dakika

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