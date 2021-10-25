Otomobil sürücüsü araç içinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Konya'da sabah saatlerinde cadde üzerindeki bir park alanında aracın içerisinde hareketsiz yatan vatandaşı görenler polise haber verdi. Polis ekipleri, 63 yaşındaki Ömer Sağlam'ın öldüğünü belirledi. Adamın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerindeki park alanında bulunan 42 DA 397 plakalı otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELİRLENECEK

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin sürücü koltuğundaki 63 yaşındaki Ömer Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ömer Sağlam'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.