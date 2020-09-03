Otomobil sürücüsü bariyerlere çıktı, uçurumdan düşmekten kurtuldu - Son Dakika

Otomobil sürücüsü bariyerlere çıktı, uçurumdan düşmekten kurtuldu
ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı'da meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağ tarafda park halinde duran Otomobile çarptı,sonra Deniz sahilinde bulunan refüj üzerinde bulunan demir bariyer üzerine çıkarak durabildi. Kaza'da Otomobil sürücü hafif yaralanırken,aracın duruşu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Kaza,Öğlen saatlerinde Alaplı Kavukla altı Akçakoca yönünde yan yolda meydana geldiği. 67 UA 092 plakalı Otomobil sürücüsü Yasemin İ.Akçakoca istikametine doğru ilerlerken bir anda Otomobilin kontrolünü kaybettiği sırada, sağ tarafta park halinde bulunan 67 SG 913 plakalı Otomobile sol tarafına çarptı, ardından yolun sağ tarafında refüj üzerinde bulunan demir bariyere çıkarak durabildi. İki tekeri bariyer üzerinde kalarak aşağı inemeyen otomobil ilginç görüntüler oluşturdu.
Kazada Otomobil sürücü hafif yaralırken, araç daha sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:01 - Kaynak: İHA
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