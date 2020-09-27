Otomobil sürücüsü, çarptığı motosikletli uzman çavuşu yaralayıp, kaçtı - Son Dakika

KARAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Megez (25), yaralandı. Megez, hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, dün akşam, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı polisevi önünde meydana geldi. Arkadaşını polisevine bırakıp, bölgeden ayrılmak üzere hareketlenen Uzman Çavuş Mustafa Megez yönetimindeki 70 FS 137 plakalı motosiklete, sürücüsü belirlenemeyen 70 EN 255 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan Megez, yaralandı. Otomobil sürücüsü de aracıyla kaza yerinden kaçtı. Megez, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Tedaviye alınan Megez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, Mustafa Megez'e çarpıp, yaraladıktan sonra kayıplara karışan sürücünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.?