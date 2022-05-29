Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı - Son Dakika
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Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı

29.05.2022 12:48

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin motosikletliye çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi. Yaşanan kaza sonrası aracından inen otomobil sürücüsü, olay yerinden koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mustafa Maslak'ın kullandığı motosiklet ile kaza sonrası otomobili bırakıp kaçtığı için ismi öğrenilemeyen otomobil sanayi kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Maslak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KOŞARAK KAÇTI

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise kaza sonrası aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza anı ve sonrasında otomobilin durup sürücüsünün inerek koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Otomobil, Polis, Kaza, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı - Son Dakika
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