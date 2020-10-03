Otomobil sürücüsü, maddi hasarlı kaza sonrası kalp krizinden öldü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da Ali Sefa Ütkür (73), kullandığı otomobille aynı yöne giden kamyona arkadan çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası Ütkür, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Orman Çiftliği yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali Sefa Ütkür yönetimindeki 34 DC 7233 plakalı otomobil, önünde seyreden M.Ç., yönetimindeki 59 KS 960 plakalı kamyona arkadan çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen Ali Sefa Ütkür, aniden fenalaştı. İhbar üzernie kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ütkür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Ali Sefa Ütkür'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.