Son Dakika Haberleri: Otomobil sürücüsü merdivenleri yol sandı
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Otomobil sürücüsü merdivenleri yol sandı

1 saat önce

Tekirdağ'da sürücüsünün yol sanıp ilerlediği merdivenlerde kalan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı.

Otomobil sürücüsü merdivenleri yol sandı, System.String[]

Tekirdağ'da sürücüsünün yol sanıp ilerlediği merdivenlerde kalan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı.

Ertuğrul Mahallesi'nde ilerleyen 34 GD 1254 plakalı otomobilin sürücüsü Ethem Güler, yolun devamı sandığı alana dönüş yaptı.

Yol sandığı sahil yoluna açılan merdivenlere girdiğini anlayan ve otomobiliyle duvara çarpan Güler, geri manevra yapmasına rağmen aracı hareket ettiremedi.

Durumu polise bildirilmesi sonrası ekipler bölgeye geldi. Araç çekiciyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ethem Güler, gazetecilere, yolun sonunda da herhangi bir tabelanın olmadığını belirterek, merdivenleri ilerledikten sonra ancak görebildiğini söyledi.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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