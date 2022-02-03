Üye Girişi
Otomobil sürücüsü, polislerin 15 kilometrelik takibi sonucu yakalandı! Kaçış sebebi ise alkol - Son Dakika

Otomobil sürücüsü, polislerin 15 kilometrelik takibi sonucu yakalandı! Kaçış sebebi ise alkol

03.02.2022 08:31

Adana'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. 1.82 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri bir otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi.

KİLOMETRELERCE KAÇTI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobilini ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polisin telsiz anonsu üzerine çok sayıda ekip, otomobilin kaçış güzergahında önlem aldı. Sürücü önünü kesen polislerin de üzerine araç sürerek kaçmaya devam etti. Yaklaşık 15 kilometre kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu Yeni Mahalle'de durduruldu.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 15 kilometrelik takiple yakalandı

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Otomobilden indirilen sürücü M.T.Ç. (28), ekiplere alkollü olduğu için kaçtığını söyledi. Bölgeye gelen trafik ekipleri sürücü M.T.Ç.'nin 1.82 promil alkollü olduğunu belirledi. M.T.Ç.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan idari para cezası kesildi. Sürücü sorgulanmak üzere karakola götürülürken, otomobil ise emniyet otoparkına çekildi.

YORUMLAR
500

Otomobil, Tragger, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil sürücüsü, polislerin 15 kilometrelik takibi sonucu yakalandı! Kaçış sebebi ise alkol - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:31 Otomobil sürücüsü, polislerin 15 kilometrelik takibi sonucu yakalandı! Kaçış sebebi ise alkol
08:28 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nişanlandı! Sosyal medyada fotoğraflara beğeni yağdı
08:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 vekille basına kapalı toplantı yaptı! "Her şeyi açık yüreklilikle söyleyin." talimatı geldi
08:11 Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi!
08:03 Güncel altın kuru! Gram ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:02 33 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul bugün sağanak altında!
07:53 Güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? 3 Şubat euro kaç TL?
07:53 Yeni parti kuracağı iddialarına İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan cevap: İttifak ile ilgili olanlar dahil her şey algı ve iftira
07:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı, artık herkes onu tanıyor! "Gelecekte de müzik yapmak istiyorum"
07:44 Survivor'da yaprak dökümü: Aycan Yanaç, Survivor All Star'da ayrılma kararı aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 08:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil sürücüsü, polislerin 15 kilometrelik takibi sonucu yakalandı! Kaçış sebebi ise alkol - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement