Otomobil sürücüsü, polislerin 15 kilometrelik takibi sonucu yakalandı! Kaçış sebebi ise alkol - Son Dakika

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri bir otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi.

KİLOMETRELERCE KAÇTI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobilini ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polisin telsiz anonsu üzerine çok sayıda ekip, otomobilin kaçış güzergahında önlem aldı. Sürücü önünü kesen polislerin de üzerine araç sürerek kaçmaya devam etti. Yaklaşık 15 kilometre kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu Yeni Mahalle'de durduruldu.

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Otomobilden indirilen sürücü M.T.Ç. (28), ekiplere alkollü olduğu için kaçtığını söyledi. Bölgeye gelen trafik ekipleri sürücü M.T.Ç.'nin 1.82 promil alkollü olduğunu belirledi. M.T.Ç.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan idari para cezası kesildi. Sürücü sorgulanmak üzere karakola götürülürken, otomobil ise emniyet otoparkına çekildi.