Başka bir otomobildeki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün yaptığı manevrayla, karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil sürücüsünün karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan son anda kurtulması kamerada - Son Dakika

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