Otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu. Araçta maddi hasar meydana gelirken ölen yada yaralanan olmadı. Telef olan koyunlar yoldan alınarak kısmen kapanan yol tamamen trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Hüseyin Öztürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil sürüye çarptı - Son Dakika

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