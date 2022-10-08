Otomobil sürüye çarptı - Son Dakika
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Otomobil sürüye çarptı

08.10.2022 18:40
Otomobil sürüye çarptı

Adıyaman Gölbaşı karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında otomobilin sürüye çarpması sonucu 5 koyun telef oldu.

Adıyaman Gölbaşı karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında otomobilin sürüye çarpması sonucu 5 koyun telef oldu.

Kaza, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 02 AD 551 plakalı Toyota marka otomobil Gölbaşı istikameti ilerlerken, koyunlarını yolun karşısına geçirmeye çalışan Hüseyin Öztürk'ün sürüsüne çarptı.

Otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu. Araçta maddi hasar meydana gelirken ölen yada yaralanan olmadı. Telef olan koyunlar yoldan alınarak kısmen kapanan yol tamamen trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Hüseyin Öztürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil sürüye çarptı - Son Dakika

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