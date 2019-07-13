Son Dakika Haberleri: Otomobil sürüye çarptı: 2 kişi yaralandı, 26 koyun telef oldu
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Otomobil sürüye çarptı: 2 kişi yaralandı, 26 koyun telef oldu

5 saat önce

MARDİN'in Midyat ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil sürüye çarptı: 2 kişi yaralandı, 26 koyun telef oldu, System.String[]


MARDİN'in Midyat ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada 26 koyun da telef oldu.
Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Acırlı köyünde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 47 NC 570 plakalı kamyonet, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada, sürücü M.A. ile yanındaki 1 kişi yaralandı, 26 koyun da telef oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahelenin ardından, yaralılar ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Mardin
Midyat, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:40 Kaynak: DHA
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