Otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu - Son Dakika

Otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu

13.10.2020 09:32
Otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu, System.String[]

ERZİNCAN'da, Beşsaray köyünde otomobilin çarptığı sürüdeki 5 koyun telef oldu.

ERZİNCAN'da, Beşsaray köyünde otomobilin çarptığı sürüdeki 5 koyun telef oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Erzincan- Kemah kara yolu üzerindeki Beşsaray köyünde meydana geldi. Sefa Akpınar, yönetimindeki 24 AH 638 plakalı otomobil ile seyir halindeyken koyun sürüsüne daldı. Kazada 5 koyun telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.Kazanın ardından telef olan koyunlar ve otomobil yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu
Otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu
Otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu

Otomobil, Erzincan, Kemah, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu - Son Dakika

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