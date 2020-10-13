Otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu - Son Dakika

ERZİNCAN'da, Beşsaray köyünde otomobilin çarptığı sürüdeki 5 koyun telef oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Erzincan- Kemah kara yolu üzerindeki Beşsaray köyünde meydana geldi. Sefa Akpınar, yönetimindeki 24 AH 638 plakalı otomobil ile seyir halindeyken koyun sürüsüne daldı. Kazada 5 koyun telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.Kazanın ardından telef olan koyunlar ve otomobil yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.