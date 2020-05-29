- Otomobil sürüye daldı, 2 koyun telef oldu - Son Dakika

- Otomobil sürüye daldı, 2 koyun telef oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada, 2 hayvan telef olurken 10 koyun yaralandı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. 20 AAU 946 plakalı otomobilin sürücüsü, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken koyun sürüsünün arasına daldı. Sürüye çarpan sürücü olay yerinden hiç durmadan kaçarken aracın plakasını ise olay yerinde bıraktı. Çarpmanın etkisiyle 2 koyun telef olurken 10'a yakın koyun ise farklı yerlerden yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, belediye ekipleri de yol temizliği yaptı.

Koyun sürüsünün arasına daldıktan sonra kayıplara karışan sürücüyü arama çalışmaları başlatıldı.