Otomobil süs havuzuna girdi: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin süs havuzuna girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Belediyeevleri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Y. idaresindeki 42 YP 142 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kavşaktaki ada içerisinde bulunan süs havuzuna girdi. Kazada, araç sürücüsü Yaşar Y., kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN