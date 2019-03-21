Son Dakika Haberleri: Otomobil Tabelaya Çarptı: 2 Ölü (1)

Otomobil Tabelaya Çarptı: 2 Ölü (1)

1 saat önce

İzmit Sanayi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DF 5206 plakalı otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı.

Otomobil Tabelaya Çarptı: 2 Ölü (1), System.String[]
İzmit Sanayi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DF 5206 plakalı otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli), - 

================

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:03 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Ölü Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Objektiflere Takılan Telefon Kılıfı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:37:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Tabelaya Çarptı: 2 Ölü (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]