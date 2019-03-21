Otomobil Tabelaya Çarptı: 2 Ölü (1)
1 saat önce
İzmit Sanayi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DF 5206 plakalı otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı.
İzmit
Sanayi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DF 5206 plakalı otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:03 Kaynak: DHA
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