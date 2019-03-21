Otomobil Tabelaya Çarptı: 2 Ölü
1 saat önce
İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontorülünü yitirdiği 34 DF 5206 plakalı otomobil, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:23 Kaynak: DHA
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