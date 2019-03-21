Son Dakika Haberleri: Otomobil Tabelaya Çarptı: 2 Ölü

Otomobil Tabelaya Çarptı: 2 Ölü

1 saat önce

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil Tabelaya Çarptı: 2 Ölü, System.String[]
İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontorülünü yitirdiği 34 DF 5206 plakalı otomobil, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

Sabah, Güncel
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