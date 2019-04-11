Son Dakika Haberleri: Otomobil Tahliye Kanalına Düştü

Otomobil Tahliye Kanalına Düştü

17 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tahliye kanalına düşün otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otomobil Tahliye Kanalına Düştü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tahliye kanalına düşün otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 13. kilometresinde Mehmet Reşat Koç'un kullandığı 63 E 1295 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek tahliye kanalına düştü.

Kazayı görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Koç, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, itfaiye ekiplerince kanaldan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:14 Kaynak: AA
İtfaiye, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
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