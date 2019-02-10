Otomobil Takla Atarak Kanala Yuvarlandı: 1 Yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hendek ilçesi Akova
Mahallesi otoyol bağlantı kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan D. idaresindeki otomobil, otoyol bağlantı kavşağı üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kanala devrildi. Kazadan otomobil sürücüsü Oğuzhan D. yara almadan kurtulurken, aynı araç içerisinde bulunan Elif N.U. yaralandı. Yaralanan Elif N.U., kaza sonrası yapılan ihbarlar ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:04 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binada Can Veren 19 Yaşındaki Şevval, Duvağıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada
Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar