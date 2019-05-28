Son Dakika Haberleri: Otomobil takla atıp karşı şeride geçti: 1 yaralı
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Otomobil takla atıp karşı şeride geçti: 1 yaralı

1 saat önce

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti.

Otomobil takla atıp karşı şeride geçti: 1 yaralı, System.String[]
Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Salkımtaş idaresindeki 03 FF 356 plakalı otomobil, Karabük'ten Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sürücü Salkımtaş sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:31 Kaynak: İHA
Ankara, Karabük, 3. Sayfa
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