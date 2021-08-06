KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobil, yolun kenarındaki marangozun önündeki kereste yığınlarına çarptı. Kazada, sürücü Elsem Hira Karabaş (34) yaralandı, yanındaki Mustafa Tenger (44) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Elmacı Mahallesi'nde meydana geldi. Elsem Hira Karabaş yönetimindeki 42 ERR 82 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atıp, yolun kenarındaki kereste yığınlarına çarptı. Kazada sürücü Elsem Hira Karabaş yaralandı, araçtan fırlayıp altında kalan yanındaki Mustafa Tenger de yaşamını yitirdi. Tenger'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç altından çıkartılıp otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL, TAKLA ATIP MARANGOZUN ÖNÜNDEKİ KERESTE YIĞININA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika