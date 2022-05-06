Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada

06.05.2022 11:18

Son dakika haberi: Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıkan otomobil palmiyeye çarparak durabildi. Tekerlekleri, LPG tankı ve aküsü etrafa saçılan otomobilden yaralı olarak çıkarılan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Can Daldan'ın kullandığı 07 UR 292 plakalı otomobilin, Gültepe kavşağına yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritten sağ şeride geçip yoldan çıktıktan sonra takla atarak yol kenarında bulunan palmiyeye çarpması sonucunda meydana geldi.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Can Daldan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi tarafından aracın kapısı kesilmek suretiyle araçtan çıkarıldı. 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Can Daldan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 22 yaşındaki Can Daldan'ın Manavgat Sanayi Sitesinde tabelacılık yaptığı öğrenildi.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Kaza anı yolun karşısında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, otomobilin yoldan çıkıp takla atma anı ve takla attığı sırada oluşan toz bulutu yer aldı.

Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Otomobil takla atarak ağaca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti... O anlar kamerada - Son Dakika


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