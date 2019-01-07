Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Atıp Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Otomobil Takla Atıp Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

38 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Atıp Şarampole Uçtu: 1 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Sarıkaya istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 29 yaşındaki S. Ü., yönetimindeki 38 AAJ 942 plakalı otomobil Tuzlacık köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü S. Ü. yaralandı. Yaralı ambulans ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:20 Kaynak: İHA

Yozgat, Sorgun, Güncel
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