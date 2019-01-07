Otomobil Takla Atıp Şarampole Uçtu: 1 Yaralı
38 dakika önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Sarıkaya
istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 29 yaşındaki S. Ü., yönetimindeki 38 AAJ 942 plakalı otomobil Tuzlacık köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü S. Ü. yaralandı. Yaralı ambulans ile Sorgun Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:20 Kaynak: İHA
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