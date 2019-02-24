Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Atıp Şarampole Uçtu: 2 Ölü, 4 Yaralı

Otomobil Takla Atıp Şarampole Uçtu: 2 Ölü, 4 Yaralı

36 dakika önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Otomobil Takla Atıp Şarampole Uçtu: 2 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Ağrı - Diyadin karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde 6 kişi bulunan 04 AC 858 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Şarampole uçan araçta bulunan 6 kişiden 2'i hayatını kaybetti, 4'ü ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Taşlıçay ve Diyadin Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, otomobildeki 6 kişinin Diyadin'de bulunan kaplıcalara gittikleri öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:31 Kaynak: İHA

Ağrı, Diyadin, Güncel
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