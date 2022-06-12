Kaza, Şile Yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. O7 MLU 67 plakalı OPEL marka otomobil sürücüsü Samet Aslan, Çekmeköy istikametine seyir halindeyken kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan ağaçlık alana giren otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobil içinde bulunan sürücü ve yanında bulunan bir yolcu takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralamadan kurtulan sürücü ve yolcu ayakta tedavi edilirken, jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemi aldı. Takla atıp şarampole yuvarlanan otomobil çekici yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı - Son Dakika

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