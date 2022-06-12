Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı

12.06.2022 16:37

Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı Şile yolu Çekmeköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobil ile takla atarak şarampole yuvarlandı.

Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı

İSTANBUL - Şile yolu Çekmeköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobil ile takla atarak şarampole yuvarlandı. Takla atıp şarampole yuvarlanan otomobilin içinden 2 kişi burnu kanamadan çıktı.

Kaza, Şile Yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. O7 MLU 67 plakalı OPEL marka otomobil sürücüsü Samet Aslan, Çekmeköy istikametine seyir halindeyken kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan ağaçlık alana giren otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobil içinde bulunan sürücü ve yanında bulunan bir yolcu takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralamadan kurtulan sürücü ve yolcu ayakta tedavi edilirken, jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemi aldı. Takla atıp şarampole yuvarlanan otomobil çekici yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldı.

Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı
Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı
Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı
Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı
Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı
Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı
Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı
Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı
Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı
Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile yolunda otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı - Son Dakika

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