Otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

31.01.2021 05:31

İZMİR'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 237 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şahin C. idaresindeki 07 KT 190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta bulunan adaya çıktı. Ardından viyadük arasındaki beton kolonlardan geçen otomobil, takla atarak yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şahin C. ve otomobildeki Filiz Ç.'nin yaralandığını belirledi. Durumu ağır olan Şahin C., ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Şahin C. hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Filiz Ç.'nin tedavisi ise olay yerinde ayakta yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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