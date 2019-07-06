Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Görkem Akgül öldü, Gökhan Özdemir ise ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:22 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Görkem Akgül öldü, Gökhan Özdemir
ise ağır yaralandı.
Kaza, ilçenin Sarılar
Mahallesi'nde meydana geldi. Görkem Akgül ait, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 59 FF 706 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan Görkem Akgül ile Gökhan Özdemir yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Akgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
- Tekirdağ
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