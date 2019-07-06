Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Görkem Akgül öldü, Gökhan Özdemir ise ağır yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Görkem Akgül öldü, Gökhan Özdemir ise ağır yaralandı.
Kaza, ilçenin Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Görkem Akgül ait, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 59 FF 706 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan Görkem Akgül ile Gökhan Özdemir yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:22 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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