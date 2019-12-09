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Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

KARAMAN'da takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü Adem Mutlu (71) yaralanırken, eşi Fatma Mutlu (73) hayatını kaybetti.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

KARAMAN'da takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü Adem Mutlu (71) yaralanırken, eşi Fatma Mutlu (73) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'da yaşayan Adem Mutlu, bel fıtığı hastası eşi Fatma Mutlu'yu tedavi için Karaman'a götürdü. Adem Mutlu idaresindeki araç, dönüş yolunda Sarıkaya köyü çıkışında mıcırlı yolda kontolden çıkıp takla atarak tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fatma Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Adem Mutlu ise ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Mutlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Adem Mutlu, Sarıkaya, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:49 Kaynak: DHA
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