Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

5 dakika önce

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla attı.

Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Vezirköprü ilçesi Samsun-Sinop Karayolu Yağınözü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayri Aktaş (52), idaresinde 57 AP 988 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Halime ve kızı Hayrusina Aktaş ile komşuları Recep Zengin yaralandı. 3 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hayri Aktaş'ın cenazesi de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:49 Kaynak: DHA

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