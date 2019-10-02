Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
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Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Van'da bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Van'da bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Van- Tatvan karayolu üzerinde bulunan Kuzgunkıran Tüneli civarında meydana geldi. Sürücüsünün isminin henüz belirlenmediği araç, Bitlis'ten Van istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu otomobil içerisinde 4 kişinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri, araç içerisindeki 3 kişiyi yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarırken, aynı araçtan 1 kişinin ise cansız bedenini çıkarttı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

İtfaiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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