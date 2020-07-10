Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Celal Demir yönetimindeki 34 DF 2672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attıktan sonra ters döndü. Kazada sürücü Celal Demir ile Güleser Erşan araç içinde sıkıştı. Sürücü Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada Gülseren Erşan, Ramazan Kaya, Yeşim Kaya ve Arife Demir yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan Gülseren Erşan, Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Kaza yapan otomobilde bulunan kişilerin İstanbul'da bir düğüne katıldıkları ve Ankara'ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:16 Kaynak: DHA
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