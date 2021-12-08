Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiler göre kaza, ilçesinin sahil bandı bölgesinde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 59 PN 208 plakalı Toyota marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle yaralanan sürücü ambulansa alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından çekiciyle aracın kaldırılması sonucu yol tamamen trafiğe açıldı. - VAN

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