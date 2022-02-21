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Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 1 yaralı

21.02.2022 16:28
Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan R.M., idaresindeki 02 AY 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar alanı yakınlarında takla attı. Takla atarak ters dönen araçta bulunan sürücü R.M., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil takla attı: 1 yaralı
Otomobil takla attı: 1 yaralı

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Otomobil, Adıyaman, Fuar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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