Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil takla attı: 1 yaralı

02.03.2022 09:40
Otomobil takla attı: 1 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van- Gevaş karayolu üzerindeki Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GC 0622 plakalı Ford marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Otomobil takla attı: 1 yaralı
Otomobil takla attı: 1 yaralı
Otomobil takla attı: 1 yaralı

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Otomobil, Edremit, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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