Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

24.03.2022 14:42

Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı Ordu'da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

ORDU - Ordu'da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan A. idaresindeki 52 TC 815 plakalı otomobil, kavşakta virajı alamayarak takla attı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, araçtan çıkartılan yaralı sürücüyü Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Otomobil ise olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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