Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

19 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gölbaşı ilçesi Yukarı Karakuyu köyünde yaşandı. Yukarı Karakuyu köyünden Gölbaşı ilçesine gelmekte olan M.N idaresindeki 44 LP 309 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobilde bulunan K.S., isimli şahıs yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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